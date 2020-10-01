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"أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص على رفاه المواطن

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"أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص الحكومة على رفاه المواطن "أمير المدينة" يدشن عددًا من المشاريع ويؤكد حرص على رفاه المواطن
وضع حجر الأساس لها بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية

أكد أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎الأمير فيصل بن سلمان‏ دعم حكومة ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحرصها على توفير سُبل العيش الكريم وتحقيق الرفاه للمواطنين..
جاء ذلك خلال تدشينه ووضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة ‎ينبع والهيئة الملكية بتكلفة تتجاوز 3 مليارات ريال ريال.

موضحًا أهمية تحقيق العمل التكاملي بين مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز الشراكة مع ‎#القطاع_الخاص لإنجاز الأعمال المجدولة على خارطة المشاريع التنموية بمنطقة ‎#المدينة_المنورة وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.أمير منطقة ‎المدينة المنورة ‎ الأمير فيصل بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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