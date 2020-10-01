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لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لـ"الأوقاف"

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لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لـ"الأوقاف" لجنة الشؤون الاجتماعية بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لـ"الأوقاف"
بحثت البرامج الهادفة إلى زيادة دعم وتنظيم وحوكمة القطاع غير الربحي

لجنة الشؤون الاجتماعية بـ

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، إحدى لجان المجلس المتخصصة، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، بمشاركة أعضاء اللجنة اجتماعًا "عن بعد" لدراسة عدد من تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيدًا لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمجلس تمهيدًا لمناقشته تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 / 1441هـ، اطلع خلالها أعضاء اللجنة على ما اشتمل عليه التقرير من مبادرات وبرامج تعمل على إنجازها الهيئة لزيادة دعم وتنظيم وحوكمة القطاع الوقفي والقطاع غير الربحي في مختلف مناطق المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحثت اللجنة التقريرين السنويين للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها بشأن التقارير محل الدراسة والمواضيع المطروحة ومناقشتها في الاجتماع للمجلس تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال جلساته العامة.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة وتختص بدراسة المواضيع والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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