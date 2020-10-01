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1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية

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1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية 1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية
قرار من البنك المركزي المصري

1200 ريال المبلغ المسموح للدخول أو الخروج به في المطارات المصرية

اعتمد البنك المركزي المصري، وهو الجهة المالية العليا التي تحدد السياسات النقدية في ، قراراً يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يدخل به أي مسافر أو مغادر منها عبر المطارات والمنافذ المصرية، وهو ما نشرته جريدة "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للدولة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها، وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط"، وهو ما يساوي 1200 ريال سعودي، ويمنع حمل أي مبالغ زائدة عن هذا المبلغ حتى لا يتعرض المسافر إلى إجراءات قانونية.البنك المركزي المصري مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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