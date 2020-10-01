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محافظ الدوادمي يدشن برنامج "المملكة توحيد ووحدة" بـ 70 كلمة علمية

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امتدادًا للبرنامج الذي أطلقه أمير الرياض.. بحضور وزير الشؤون الإسلامية

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

دشن محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، البرنامج الدعوي "المملكة توحيد ووحدة"، بحضور مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدوادمي عبدالله بن رجا الروقي.

ويتضمن البرنامج أكثر من ٧٠ كلمة في محافظة الدوادمي والمراكز والقرى التابعة لها، تتناول الجوانب العلمية والفكرية وفق المنهج الوسطي المعتدل، إضافة إلى بيان مكانة المملكة العربية ، والتحذير من الجماعات الإرهابية والمنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ.

يُذكر أن هذا البرنامج أعلن انطلاقه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندرآل سعود، قبل أيام بحضور وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

محافظ الدوادمي يدشن برنامج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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