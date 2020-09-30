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"السديس" يدشن برامج عودة الزيارة لمجمع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين

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أكد تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس "كورونا"

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم برامج عودة الزيارة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، أكد "السديس" خلال التدشين أهمية التعاون والتكاتف بين منسوبي المجمع والمعرض من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة -رعاها الله- لمجابهة الجائحة العالمية، وضمان المحافظة على صحة وسلامة جميع الزائرين.

وشدد الرئيس العام لشؤون الحرمين على ضرورة التطوير المستمر لجوانب خدمات المجمع والمعرض الموجهة للزائرين وفق ما تقتضيه خطط الرئاسة (2024) وما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- في جوانب خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي ومرافقهما كافة.

ويأتي ذلك حرصاً من الرئاسة العامة على عودة برامجها وخدماتها المقدمة لقاصدي المسجد الحرام ومرافقه كافة بشكل تدريجي يضمن توفير بيئة صحية وآمنة، مراعية للتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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