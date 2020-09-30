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"فيفا" يهنئ النصر : العالمي إلى نصف النهائي.. وعن جدارة

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"فيفا" يهنئ النصر : العالمي إلى نصف النهائي.. وعن جدارة "فيفا" يهنئ النصر : العالمي إلى نصف النهائي.. وعن جدارة
قال إنه استحق التأهل وأجاد لعباً ونتيجة

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي النصر على حجزه أول مقاعد المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال آسيا المقامة حالياً بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه على شقيقه الأهلي بهدفين دون رد، ضمن ربع نهائي المسابقة 2020.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا بالعربي على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء تغريدة قال فيها : "العالمي إلى نصف النهائي.. وعن جدارة!.. فاز بهدفين 2- 0 على الأهلي وأصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي.. مارتينيز، وعبد الفتاح عسيري".

وتابع "النصر استحق التأهل وأجاد لعباً ونتيجة من البداية للنهاية.. تهانينا للنصر.. حظ أفضل للأهلي".

وسيقابل النصر في مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا الفائز من مواجهة بيرسيبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي، السبت المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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