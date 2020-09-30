أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ 20 كلمة دعوية اليوم لترسيخ الانتماء الوطني

Print
ضمن برنامج "انتماء".. يقدمها نخبة من الدعاة

الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ 20 كلمة دعوية اليوم لترسيخ الانتماء الوطني

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، 20 كلمة دعوية لترسيخ حقوق ولاة الأمر والتلاحم معهم، بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وتلقى الكلمات في أكثر من 20 جامعًا على مستوى المنطقة، يقدمها نخبة من الدعاة، ضمن برنامج "انتماء".

يأتي "انتماء" ضمن برامج الوزارة التي أطلقتها مؤخرًا بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز، تزامنًا مع اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة بهدف تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي: إن هذه البرامج تهدف لتأصيل أهمية طاعة ولاة الأمر والتلاحم معهم في هذا البلد المبارك الذي يحظي بولاة أمر مخلصين لدينهم ووطنهم.

وأضاف أن طاعة ولاة الأمور واللحمة الوطنية السبيل في قطع الطريق أمام الأعداء والحاقدين.

وقدم "المدخلي" الشكر إلى وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، على توجيهاته ودعمه المستمر لجميع برامج ومناشط الفرع التي تستهدف لترسيخ حقوق ولاة أمرنا في منابر الدعوة، ونشر الوعي المجتمعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شبكة عيون الإخبارية