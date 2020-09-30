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بالصور .. "بر الأحساء" ترمم منزل أرملة وتنهي معاناتها مع السكن

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بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 60 ألف ريال

بالصور ..

سلمت جمعية البر بالأحساء، عصر يوم أمس الثلاثاء؛ إحدى الأسر المستفيدة منزلهم بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأثيث بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 60 ألف ريال.

وأوضح مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين عبدالمنعم الحسين؛ أن الجمعية وبمساهمة الداعمين تعمل على تحسين منازل المستفيدين من خلال مشروع الترميم الذي تحرص الجمعية من خلاله على تأمين حياة كريمة وآمنة للأسر المستفيدة من المشروع الذي يعد أحد المشاريع الهامة في الجمعية، وبحسب التقرير السنوي لجمعية البر لعام 2019 بلغ حجم الإنفاق على مشاريع الترميم قرابة مليون ونصف المليون ريال.

وأضاف الحسين أن أعمال الترميم بدأت بعد دراسة حالة الأسرة ومدى احتياجها لتحسين مسكنهم الذي يضم أرملة و3 أطفال أحدهم معاق، كما تمت إضافة غرفتين وصالة في السطح التابع للمنزل وفق الاشتراطات الهندسية وضوابط السلامة بعد الحصول على رخصة الترميم، كما حرصت الجمعية على الإشراف المباشر من قبل الفريق المختص على سير العمل منذ بداية العمل وحتى تسليم المنزل للمستفيد من أجل ضمان جودة العمل والانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد دون تأخير.

وأشار الحسين إلى أن مشروع الترميم يأتي ضمن البرامج التنموية التي تحرص الجمعية على تنفيذها لتهيئة المنازل وفق الشروط والمتطلبات الفنية لأمانة الأحساء.

من جهته قدم أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، شكره أهل الخير الداعمين لمشروع الترميم من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها ولتوفير المسكن اللائق لهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خير الجزاء.

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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