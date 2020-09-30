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عبيدات: مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا في الاردن

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عبيدات: مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا في الاردن عبيدات: مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا في الاردن

جي بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا .

وبين العبيدات ان أن التصدي لمرحلة الانتشار المجتمعي يتطلب تعزيز قدرات الرصد والتصدي والوصول للحالات المشتبه بها بأسرع وقت والوصول لـ 80% من المخالطين خلال أقل من 24 ساعة .

واشار الى أنه سيتم زيادة عدد المختبرات القادرة على إجراء فحص كورونا في كافة محافظات المملكة.

و بين ان هناك خلط بين الانتشار المجتمعي والمناعة المجتمعية، فالمناعة المجتمعية تتكون لدى المرضى عن طريق السماح باصابة عدد كبير من المجتمع و قد تصل نسبة الصابة إلى 70% من المواطنين حتى نصل لمناعة القطيع .

اما الانتشار المجتمعي فتعد مرحلة من مراحل الانتشار الوبائي .

جي بي سي نيوز

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