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الجامعة الإسلامية تطلق دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة

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الجامعة الإسلامية تطلق دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة الجامعة الإسلامية تطلق دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة
يعد الأول من نوعه لمدة فصلين دراسيين

الجامعة الإسلامية تطلق دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة

أعلن عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، الدكتور سعود السلومي، إطلاق برنامج دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة، الأول من نوعه، لمدة فصلين دراسيين.

وأكد الدكتور "السلومي" على توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، بتقديم البرامج النوعية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإكساب الملتحقين بالمعارف والمهارات المرتبطة بهذه الدبلومات التي تُؤهل الكوادر الوطنية المتخصصة بما يلبي متطلبات مشروعات التنمية في المملكة، وتفتح مجالات واسعة للخريجين بما يسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار، وترفع مستوى كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وقال: إن "برنامج إدارة أعمال الحج والعمرة هو الأول من نوعه ويهتم بإدارة الحشود والحجاج والمعتمرين وما يتبعها من وظائف متخصصة، ويرفع قدرتهم على تطبيق الأساليب والوسائل التي تمكنهم من أداء المهام الوظيفية المختلفة، من خلال التعريف بإدارة أعمال الحج والعمرة، وإدارة الحشود والمخاطر، وإدارة وسلامة الأغذية والمشروبات، وأسس وقواعد إدارة وتنظيم الفعاليات الكبرى وتقييمها، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة الملمة بالمعارف والعلوم المرتبطة بمختلف أنشطة إدارة خدمات الحج والعمرة ولديهم القدرة على تطبيقها.

وكذلك تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة المرتبطة بأنشطة الحج والعمرة، وتطوير مهارات العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتلبية احتياجات الراغبين في تأهيلهم في مختلف مجالات وأنشطة الحج والعمرة، والإلمام بمختلف جوانب الخدمات اللوجستية المرتبطة بالحج والعمرة.

وأضاف أن شروط القبول بالبرنامج هي: أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها، ولديه شهادة حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية تراها الجامعة، وسداد الرسوم الدراسية المقررة في حال القبول النهائي لهذا البرامج.

وأشار الدكتور "السلومي" إلى أن أهم المجالات المتاحة لخريجي دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة هي العمل في القطاعات التالية: وزارة الحج والعمرة، وقطار الحرمين والمشاعر، ومؤسسات الطوافة، وحملات الحج، والإرشاد الديني للحجاج والمعتمرين والزوار، وشركات الحج والعمرة، والعمل كمساعد إداري لعمليات الحج والعمرة، وكمساعد ضابط عمليات الحج والعمرة، والقيام بأعمال المطوف في مجال الحج والعمرة، والعمل أيضًا كمرشد مراقب تموين كمراقب إسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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