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السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها

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السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها السفارة البريطانية تقيم "عن بُعد" حفل توزيع جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها
تحت رعاية السفير السعودي في المملكة المتحدة

السفارة البريطانية تقيم

تحت رعاية السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والسفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون، و مديرة المجلس الثقافي البريطاني إيليده كينيدي ماكلين، يقام الليلة حفل توزيع جوائز تكريم، وتقدير الإنجازات المتميزة للطلاب السعوديين الذين درسوا وتخرجوا من الحامعات البريطانية في حفل افتراضي،عن بعد، نظرًا للاعتبارات الإحترازية والوقائية من .
ويمكن مشاهدة حفل توزيع الجوائز عبر البث المباشر من صفحة السفارة على الفيسبوك على رابط التالي.
https://www.facebook.com/ukinsaudiarabia

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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