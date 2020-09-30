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إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:47 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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