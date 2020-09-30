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طقس الأربعاء في تقرير الأرصاد: أمطار وسحب ورياح

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طقس الأربعاء في تقرير الأرصاد: أمطار وسحب ورياح طقس الأربعاء في تقرير الأرصاد: أمطار وسحب ورياح
كشف عن حركة الرياح في البحر الأحمر والخليج العربي

طقس الأربعاء في تقرير الأرصاد: أمطار وسحب ورياح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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