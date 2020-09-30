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الموارد البشرية : أم المواطن "غير " لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين"

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الموارد البشرية : أم المواطن "غير السعودية" لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين" الموارد البشرية : أم المواطن "غير " لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين"
أكدت الوزارة في ردها على سؤال بتويتر أنه يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين

الموارد البشرية : أم المواطن

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أم المواطن (غير ) لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين في حساب الوزارة على تويتر "هل أم المواطن (أرملة السعودي) الأجنبية يحق لها العمل وتحسب ضمن السعودة؟".

وأكد حساب العناية بعملاء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أم المواطن (غير السعودية) يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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