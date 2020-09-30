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صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني

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صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني

صحف

زعمت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني الحالي لنادي الهلال، رازفان لوتشيسكو قد أبدى ترحيبه بطرح اسمه لتدريب نادي شالكة الألماني في الفترة المقبلة.

وقالت الصحف هناك إن وكيل المدرب قد عرض عليه تدريب النادي الألماني الذي أقال مدربه دافيد فاغنر بعد هزيمتين في أول جولتين بالدوري الألماني.

وقالت الصحف إن وكيل أعمال لوتشيسكو قد عرض اسمه على إدارة النادي الألماني لكن الصحف لم تذكر إذا كان النادي هناك اهتم باسم المدرب أم لا.

الجدير بالذكر أن المدير الفني الروماني لوشيسكو ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، إذ إنه تعاقد مع الهلال في منتصف 2019 مدة عامين فقط.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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