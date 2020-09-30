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حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تنعى الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت

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حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تنعى الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تنعى الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت
قدَّموا خالص العزاء وصادق المواساة لأمراء الدولة والشعب الكويتي الشقيق

حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تنعى الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت

أعربت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عن بالغ الأسى والحزن بتلقيها نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتقدَّمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بخالص العزاء وصادق المواساة لأصحاب السمو والمعالي في دولة الكويت الشقيق أمراء دولة الكويت والديوان الأميري، وشعب الكويت الشقيق.

وقالت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز: تلقينا نبأ وفاة المغفور له -بإذنه تعالى- سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمشاعر الحزن والألم على رحيل أمير الإنسانية، صاحب المواقف العربية المشرفة، التي ستبقى من بعده رسالة خالدة في التسامح والمحبة والروح الإنسانية للأجيال العربية في كل أرجاء الوطن العربي. وإذ تشارك حركة النضال العربي الشعب الكويتي مصابه الجلل، فإنها تتقدم بتعازيها الحارة باسم عموم الشعب الأحوازي، الذي لمس في كل الظروف التي مرت به وقوف دولة الكويت وأميرها الراحل إلى جانبه وقفة أبناء الدم العربي الواحد؛ يشعرون بمآسي شعبنا تحت الاحتلال الإيراني، ويقدمون يد العون والمساعدة عند كل ملمة وكارثة.

ولا ينسى الأحوازيون الدولة التي فتحت صدرها لأول اجتماع لمبادرة "برلمانيون من أجل الأحواز" على أرضها رغم كل الظروف السياسية المعقدة والحرجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية