أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" ينعى أمير الكويت الراحل: كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة

Print
"ترامب" ينعى أمير الكويت الراحل: كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة "" ينعى أمير الكويت الراحل: كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة
"بومبيو": "كان له دور محوري في بناء السلام والازدهار في الخليج"

قال الرئيس الأميركي دونالد ، الأربعاء، إن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كان صديقاً وشريكاً للولايات المتحدة"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، كان الرئيس الأميركي منح وسام الاستحقاق العسكري، برتبة قائد أعلى، للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، خلال سبتمبر الحالي.

وجاء التكريم اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذي قاده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، بحسب ما صرح وقتها وزير الديوان الأميري.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن أمير الكويت الراحل كان له دور محوري في بناء السلام والازدهار في منطقة الخليج"، موضحاً في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "نشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح ونقدم خالص تعازينا".

وأضاف أن "النزعة الإنسانية والقيادة العالمية لأمير الكويت الراحل ساهمت في تحويل بلاده إلى دولة حديثة مزدهرة".وفاة أمير الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"لحظة فارقة".. كيف قلبت مناظرة ترامب - بايدن الانتخابات الأمريكية؟

"لحظة فارقة".. كيف قلبت مناظرة ترامب - بايدن الانتخابات الأمريكية؟

السيسي يوجه بالتوسع في الإسكان الاجتماعي.. وبايدن يسخر من ترامب مجددا.. وتوقعات بسقوط أمطار

السيسي يوجه بالتوسع في الإسكان الاجتماعي.. وبايدن يسخر من ترامب مجددا.. وتوقعات بسقوط أمطار

اتهامات وإهانات في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

اتهامات وإهانات في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

ماذا سيحدث إذا خسر ترامب في الانتخابات؟ لائحة بالتهم التي قد يواجهها

ماذا سيحدث إذا خسر ترامب في الانتخابات؟ لائحة بالتهم التي قد يواجهها

شبكة عيون الإخبارية