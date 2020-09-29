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برئاسة .. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية"

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برئاسة السعودية.. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية" برئاسة .. "العشرين" وصندوق النقد يناقشان "تعزيز إتاحة الفرص بالدول العربية"
يعقد افتراضيا بحضور وزراء المالية.. ويبحث تحقيق التعافي من جائحة

برئاسة السعودية..

تعقد رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي (IMF) اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى غدا الأربعاء، حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"، لمواصلة الحوار حول تعزيز إتاحة الفرص وخاصة لتحقيق تعافٍ قوي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يرأس الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي والمدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، ويضم هذا الحدث وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول العربية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بالإضافة إلى عدد من المختصين البارزين، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر على الفئات الأضعف، مما أكد على ضرورة تعزيز إتاحة الفرص للجميع، بما في ذلك في المنطقة العربية.

يذكر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، قد قاموا في يوليو 2020م، بالإقرار على "قائمة خيارات السياسات لتعزيز إتاحة الفرص للجميع"، وتقدم هذه القائمة، إلى جانب الوثيقة التعريفية عن الموضوع التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مجموعة العشرين، خيارات سياسات من شأنها تعزيز الاستجابة الفورية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ودفع الاقتصادات نحو تعافٍ متين وشامل، كما سيعزز الاجتماع جهود مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في تحقيق التنمية الشمولية للمنطقة.

وتُبث الجلسة الأولى التي تشمل الكلمة الافتتاحية لوزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا بشكل مباشر على الرابط التالي: ، فيما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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