بتنكيس الأعلام والحداد.. العالم ينعى أمير الكويت: "فقدنا زعيمًا عظيمًا"

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

ببالغ الحزن والأسى، نعى العالم أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنيّة عن عمر ناهز 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وصفته مصر في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، بأنه "زعيم عظيم من طراز فريد" فقدته الأمة العربية والإسلامية بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات، في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

واستذكرت "في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة فى الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء"، بحسب البيان.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبر فيسبوك: "فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، أدعو الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان". ووجّه بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

كما أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بجميع الدوائر الرسمية داخل البلاد والسفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج.

وجاء في بيان عن وزارة شئون الرئاسة الإماراتية: "فقدنا زعيمًا من أبرز أبناء الأمتين العربية و الاسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ودافع عن قضايا العروبة والإسلام بصدق وإخلاص، وكان من رواد العمل الخليجي المشترك وأسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

كما أعلنت مملكة البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. وقال عنه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنه كان "قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية".

ونعاه عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، مُغردًا عبر تويتر: "فقدنا اليوم أخًا كبيرًا وزعيمًا حكيمًا محبًا للأردن". وتابع "كان قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يومًا.

وقال عنه الرئيس اللبناني ميشال عون إنه كان "شقيقًا كبيرًا للبنان، ومثالا للمروءة والاعتدال والحكمة، ووقف إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها وأعاد إعمار الكثير من المدن والقرى اللبنانية، وأطلق مشاريع إنمائية وعمرانية كثيرة، وغيابه سيشكّل خسارة كبرى".