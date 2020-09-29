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تتضمن برامج عمل وآليات.. السديس يناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة

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تتضمن برامج عمل وآليات.. السديس يناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة تتضمن برامج عمل وآليات.. السديس يناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة
خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة

تتضمن برامج عمل وآليات.. السديس يناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة

رأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اجتماع المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة.
واستعرض المجلس خطط الرئاسة واستعداداتها لاستقبال موسم العمرة في ظل جائحة كورونا وناقش الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.
وأكد الدكتور السديس أن اجتماع المجلس يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.
وناقش أهمية حوكمة الوكالات ومتابعة تنفيذ المبادرات في خطة الرئاسة ٢٠٢٤، وكذلك خطة الرئاسة في المبادرات الرقمية المتفرعة عن مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي كما ناقش حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا", وأهدافها واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية