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أهالي قرى "أبو راكة والنشيفة وأم ضباع" بتبوك يشكون من ضعف الإنترنت

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أهالي قرى "أبو راكة والنشيفة وأم ضباع" بتبوك يشكون من ضعف الإنترنت أهالي قرى "أبو راكة والنشيفة وأم ضباع" بتبوك يشكون من ضعف الإنترنت
قالوا إنها تزيد من معاناة أبنائهم مع منصة مدرستي.. وطالبوا بسرعة الحل

أهالي قرى

شكا أهالي قرى أبو راكة والنشيفة وأم ضباع بمنطقة تبوك، من ضعف الإنترنت، وما لها من تأثير على أبنائهم الطلاب وكذلك المعلمين؛ وذلك بعد تعثر دخولهم لمنصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم بهدف التعليم عن بُعد وسط جائحة كورونا .

وأشار الأهالي إلى أن المشكلة أصبحت عبئاً عليهم، مؤكدين أن خدمة الإنترنت تنقطع معظم الوقت أثناء دخول المنصة أو عند عرض الدروس، وكذلك أثناء حل الطلاب لواجباتهم .

وأوضحوا أنهم أصبحوا يتنقلون من مكان لآخر في منطقة تبوك بحثاً عن الشبكة مصطحبين أطفالهم، مؤكدين أنه في بعض الأوقات أثناء حل الطلاب لواجباتهم يتفاجأون بعدم حفظها بسبب ضعف الشبكة .

وأبدى الأهالي قلقهم من مضي الوقت وتأخر الطلاب في الدراسة، مما يؤثر بالسلب على مستواهم العلمي، مشيرين إلى أن قرية أبو راكة يوجد بها برجا اتصالات، ولكن الخدمة ضعيفة وكذلك الكثافة السكانية تؤثر على الشبكة .

وطالب الأهالي بسرعة إيجاد حلول لمعاناتهم حفاظاً على مستوى الطلاب الدراسي وتخفيفاً على أسر الطلاب .منطقة تبوك شبكة الإنترنت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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