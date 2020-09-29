الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ

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دَسَّتْ مادة "نيتريت الصوديوم" داخل حساء مُحَضَّر لهم

أصدرت محكمة صينية حُكمًا بإعدام معلمة، بعد إدانتها بتسميم 25 تلميذًا في مدرسة ابتدائية؛ مما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأدانت محكمة الدرجة الوسطى في مدينة "جياوزوو" في مقاطعة "هينان" في وسط الصين، الثلاثاء، المُدَرِّسة "وانغ يون"، بتهمة دس مادة نيتريت الصوديوم داخل حساء مُحَضَّر لتلامذة في مارس 2019.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال القضاء الصيني: إن المعلمة أقدمت على هذه الجريمة انتقامًا من المدرسة التي يرتادها الطلبة.

ويُستخدم نيتريت الصوديوم، وهو مركب كيميائي في حفظ اللحوم؛ لكنه قد يكون سامًّا في حال استخدام جرعات كبيرة منه.

وذكرت المحكمة أن "وانغ" كانت على علم بالأذى الذي يمكن للمنتج أن يُلحقه؛ لكنها لم تَأْبَه لذلك وقررت تسميم الأطفال "دون أن تكترث للعواقب".

وأشار القضاء الصيني إلى أن هذه كانت المرة الثانية التي تُقدِم فيها على القتل من خلال التسميم؛ حيث اتضح أنها حاولت أيضًا تسميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف بينهما.محكمة صينية إعدام معلمة