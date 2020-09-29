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في شهر واحد فقط.. تبخر 7.2% من احتياطي المركزي التركي

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في شهر واحد فقط.. تبخر 7.2% من احتياطي المركزي التركي في شهر واحد فقط.. تبخر 7.2% من احتياطي المركزي التركي
بعد الإنفاق من الرصيد النقدي لمنع انهيار الليرة التي فقدت 20%

في شهر واحد فقط.. تبخر 7.2% من احتياطي المركزي التركي

تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 7.2% لتصل إلى 83.8 مليار دولار.

وأنفق المركزي التركي جزءًا من الرصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ في سبيل منع انهيار الليرة التي فقدت أكثر من 20% من قيمتها منذ مطلع العام.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، سجلت أصول النقد الأجنبي انخفاضًا ملحوظًا بلغ 14.1%؛ لتصل إلى 38.8 مليار دولار، خلال هذه الفترة؛ في حين انخفضت الأصول الاحتياطية من الذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 43.4 مليار دولار؛ وفق صحيفة "زمان" التركية.

وبناء على ذلك فقد ارتفعت التدفقات المالية المحددة سلفًا من النقد الأجنبي للحكومة والبنك المركزي (قروض العملات الأجنبية، والأوراق المالية والمطلوبات الناشئة عن معاملات الودائع) بنسبة 2.8% على أساس شهري؛ لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مسجلة فوائد بقيمة 5.3 مليارات دولار على أصل الدين الذي كان 20.3 مليار دولار.

وبلغ صافي التزامات النقد الأجنبي والذهب للبنك المركزي عن معاملات المشتقات المالية مع البنوك المحلية والأجنبية 64 مليار دولار، منها 26.3 مليار دولار استحقاق شهر واحد، كما انخفضت الخصوم المذكورة بنسبة 7.7% على أساس شهري لتصل إلى 31.5 مليار دولار.

يُذكر أن التدفقات الخارجية المشروطة تتكون من العملات الأجنبية من الديون الأجنبية المضمونة من قِبَل الخزانة، والتي يتعين سدادها في غضون سنة واحدة والمطلوبات الأخرى (العملات الأجنبية، والذهب واحتياطيات الحساب المقفول، وخطابات الاعتماد).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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