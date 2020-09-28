شاهد.. محافظ فيفاء يتفقَّد ميدانيًّا مشاريع زراعة البُن

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حثَّ المسؤولين على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التنمية للمزارعين

قام سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، صباح هذا اليوم بجولة تفقدية على مزارع البُن في المحافظة، يرافقه رئيس مركز الجوة، والمدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، ومدير وحدة البيئة والمياه والزراعة، ومدير خدمات المياه بمحافظتَي فيفاء والداير، ورئيس الجمعية الخيرية بالمحافظة.

وتفصيلاً، تضمنت الجولة زيارة بعض المزارع المستفيدة من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية. واستمع "الشهراني" لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ مشروعَين، الأول مشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتنقية حصاد مياه الأمطار عبر مرحلتين، الأولى تكمن في تهيئة 42 مزرعة وعمل خزانات استراتيجية. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع الزراعة؛ إذ تمت زراعة 900 شتلة بعد تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة خلال الأسبوع الماضي هذه المرحلة. والعمل جارٍ لاستكمال الزراعة في المزارع المهيأة كافة.

أما المشروع الثاني فهو مشروع زراعة الأشجار البديلة بفيفاء (البن). والمستهدف 57 مزرعة، وتم تسليم المشروع من قِبل الوزارة للشركة للبدء في التنفيذ.

واطلع المحافظ على شرح مفصل من رئيس جمعية البر الخيرية بفيفاء يزيد بن أسعد الفيفي عما تم إنجازه من مبادرات شركة أرامكو في المحافظة؛ إذ تسعى الجمعية إلى استهداف 120 مزرعة في فيفاء في مرحلتها الثانية، وتم زراعة 18600 شجرة بن في 93 مزرعة حتى الآن، بعد أن سبقها زراعة 6000 شجرة بن في 30 مزرعة من المرحلة الأولى؛ لتبلغ نسبة المشروع في مرحلتَيه 82٪. وما زالت أعمال الزراعة مستمرة لهذا المشروع حتى يتم زراعة 30 ألف شجرة بُن.

وأشاد المحافظ بما شاهده من خدمات تقدَّم للمواطنين، مثمنًا إقبال المواطنين على زراعة البُن. وحثّ في الوقت ذاته المسؤولين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين.

وأكد محافظ فيفاء ضرورة إنجاز المشاريع، وتسهيل العقبات كافة أمام المزارعين تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه. داعيًا المواطنين للاستفادة من مبادرة زراعة البُن.