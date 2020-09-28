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شاهد.. دوريات المرور توقف شاحنة محمَّلة بالصخور دون باب خلفي

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في تجاوب مع "سبق".. وإحالتها إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية

شاهد.. دوريات المرور توقف شاحنة محمَّلة بالصخور دون باب خلفي

أوقفت دوريات شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة شاحنة؛ استغل قائدها أوقات الظهيرة في نقل صخور مكسرة بطريقة غير آمنة؛ فتمت إحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

وكانت "سبق" قد وثقت تنقُّل شاحنة محمَّلة بالصخور، وبدون وجود باب خلفي يمنع سقوطها أثناء نقلها؛ ما قد يتسبب بحوادث جسيمة نتيجة عدم وجود مانع لسقوط الصخور.

وباشرت تحريات شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة البحث عن الشاحنة، وتمكنت من رصدها في المنطقة المركزية، وضبطتها، وأحالت قائدها لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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