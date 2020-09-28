"فيصل بن سلمان" يرأس اجتماع "تطوير المدينة" عبر الاتصال المرئي

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أكد أن "BRT" سيساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات ‎ النقل العام

يترأس أمير منطقة ‎ المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ‏الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة -عبر تقنية الاتصال المرئي- بمشاركة نائبه الأمير ‎ سعود بن خالد الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة، المهندس إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي المهندس فهد البليهشي.

وأكد ‏الأمير ‎فيصل بن سلمان أن مشروع دراسات ‎النقل السريع بالحافلات "BRT" يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات ‎ النقل العام عالية المستوى، يُمثل الخيار الأمثل الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لـ ‎ المدينة المنورة.

وأوضح أنه سيحقق الاستيعاب الكامل لتلبية احتياجات الأهالي والزوار والتوافق مع متطلبات المخطط الشامل وخلق قيمة مضافة في المنطقة نظراً لقابلية التنفيذ بالشراكة مع ‎#القطاع_الخاص وسرعة الإنجاز والتشغيل خلال 24-36 شهر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.