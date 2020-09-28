أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ"90"

Print
شهد عرض فيلم وثائقي عن المؤسس وقصائد شعرية واختُتم بـ"العرضة"

عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ

رعى محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفاء مكتب التعليم بمحافظة يدمة، باليوم الوطني (90) للمملكة العربية ، وذلك عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية، وبمشاركة مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وبدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من القرآن الكريم، وكلمة لمحافظ محافظة يدمة موفق العنزي، تحدث فيها عن اليوم الوطني وإنجازات الوطن قائلاً: في هذا اليوم التاريخي تحل ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وفيها يتذكر المواطن السعودي سيرة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله - الذي أرسى كيان هذا الوطن واستطاع بحنكته وإيمانه الراسخ بالله تعالى بناء هذا الوطن وشيد قواعده ليكون موطن العزة والكرامة وليصبح قلب العالم الإسلامي ومصدر الطمأنينة والرخاء.

من جانب آخر، شكر مدير مكتب التعليم بمحافظة يدمة، سعد بن غريب آل فطيح، المحافظ والضيوف الكرام على تشريفهم الحفل عن بعد، ثم تحدث عن هذه المناسبة الغالية، وقال: تطل علينا كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي، وهو اليوم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل.

وتم خلال ذلك عرض فيلم وثائقي عن الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ثم قُدم عددٌ من القصائد الشعرية الوطنية بهذه المناسبة الغالية واختتمت بالعرضة السعودية.

ويأتي الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث حظيت وزارة التعليم بدعم قيادة المملكة -حفظها الله- لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد.

عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ

عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ

عن بُعد .. حفل احتفاء مكتب تعليم يدمة باليوم الوطني الـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8295.05 نقطة

شبكة عيون الإخبارية