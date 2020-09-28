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الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد

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الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد
بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد

أجرى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الوزير الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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