عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

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وسط إجراءات أمنية مشددة في باحات المسجد

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هذه الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

في المقابل، منعت تلك القوات المصلين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا.فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي