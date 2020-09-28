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"مشهد الإمام والحصان".. قصة من بر الملك عبدالعزيز بوالده

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"مشهد الإمام والحصان".. قصة من بر الملك عبدالعزيز بوالده "مشهد الإمام والحصان".. قصة من بر الملك عبدالعزيز بوالده
ضِمن محتوى منوع تبثه "الدارة" مستعينة بالإرث التاريخي لديها

لخصت "دارة الملك عبدالعزيز"، بعضًا من أوجه بر الملك المؤسس بوالده الإمام عبدالرحمن الفيصل، وكيف كان يحرص على القيام بخدمته وتلمس مَواطن البر فيه.

وقالت في منشور على منصتها التفاعلية "تويتر"، راويةً نموذجًا من نماذج البر للمؤسس بـ"والده": "اجتمع أمراء نجد وعلماؤها وأعيانها ورؤساء قبائلها في الرياض، وكان في مقدمتهم الإمام عبدالرحمن الفيصل، ثم انفض الاجتماع وخرج الجميع يتقدمهم الإمام عبدالرحمن".

وأضافت: "فلما جيء بحصانه ليركبه؛ بادر الملك عبدالعزيز فتقدم إلى سائسه وأخذ مقوده وقرّبه بنفسه إلى والده، ثم بقي واقفًا في أدب جم حتى ودع الإمام مَن حفوا به.. ولما هَمّ الإمام باعتلاء صهوة الجواد، انحنى الملك عبدالعزيز ليجعل كتفه مرتفعًا يضع عليه والده قدمه ليعتلي الحصان".

يُذكر أن "دارة الملك عبدالعزيز" تقدم محتوىً منوعًا ومختلفًا على منصاتها الرقمية في الشبكات الاجتماعية، ما بين صور تاريخية، ومعلومات ثرية حفظت في إرثها، ومختارات أدبية وجغرافية عن مناطق المملكة، بالإضافة للعديد من الرسائل التاريخية التي ذكرها الملك المؤسس طيب الله ثراه.دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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