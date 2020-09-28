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"الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني"

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"الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني" "الشورى" يطالب باستجابة عاجلة للتعليمات الأمنية لـ"الأمن السيبراني"
المجلس وافق في جلسة اليوم على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

بدأت صباح اليوم جلسة مجلس مجلس الشورى العادية "57" للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبدالله المعطاني.

ورفع "الشورى"، في مستهل جلسته اليوم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى "90" لليوم الوطني المجيد للمملكة العربية .

ومن جهة أخرى أكد المجلس في قرار أصدره اليوم، أنه يجب على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن؛ لخلق عالم سيبراني أكثر أمانًا.

وقال المجلس: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعُ مؤشر لقياس أداء المنظومات الإلكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني.

وأضاف: على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد.

وفي مستهلّ جلسته اليوم، وافق "الشورى" على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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