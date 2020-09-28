هكذا احتفلت قنصلية المملكة في موريشيوس باليوم الوطني

★ ★ ★ ★ ★

"بن سلامة" هنأ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بذكرى التوحيد

أقام القنصل العام لدى جمهورية موريشيوس أحمد بن سلامة، حفل استقبال بدار السكن بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة.

حضر الحفل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وألقى "بن سلامة" كلمة شكر الله فيها على نعمة الأمن والرخاء التي تنعم بها المملكة، ورفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والشعب السعودي الكريم.

ولفت إلى أن هذه المناسبة التي نحتفل بها في ظرف عالمي ونشاهد ما وصلت له المملكة والفرد السعودي من تقدم في كل المحافل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبية والإنسانية وغيرها، وقيادتها لمجموعة العشرين، وبروزها كدولة عظمى؛ ما كان لولا توفيق الله ثم بالعمل المتراكم بإخلاص وجد من قادة وشعب خلال هذه الأعوام التسعين على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك البررة، والقيادة الرشيدة حفظها الله التي أحدثت نقلة نوعية متسارعة من خلال رؤية سمو ولي العهد، وشكر حكومة موريشيوس وشعبها؛ منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين.

جمهورية موريشيوس اليوم الوطني