  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ النماص" يرعى احتفال التعليم باليوم الوطني الـ90

Print

أقامت إدارة تعليم النماص حفلًا افتراضيًّا بذكرى اليوم الوطني 90، بمناسبة ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

جاء الاحتفال، أمس الأحد، في قصر التراث بالنماص، برعاية المحافظ سعد القرقاح ومحافظ تنومة مسفر آل محضي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، وتنوعت الفقرات بين كلمات وعروض وطنية ومشاركات للطلاب والطالبات وفيلم وطني بعنوان "تسعون العطاء" الذي يحكي عن الوطن وأمجاده وما يعيشه المواطن من رخاء واعتزاز، وما قدمه من عطاء في أزمة كورونا وما وصلت البلاد إليه من تطور.

وعملت إدارة التعليم على الإعداد لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالاجتماعات وتشكيل اللجان ومتابعة آلية تنفيذ الفعالية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية وغيرها، وخصوصًا أنها تأتي هذا العام عن بُعد في ظل جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

شبكة عيون الإخبارية