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لقطة عمرها 80 عامًا.. تعرّف على أبناء الملك المؤسس في هذه الصورة النادرة

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لقطة عمرها 80 عامًا.. تعرّف على أبناء الملك المؤسس في هذه الصورة النادرة لقطة عمرها 80 عامًا.. تعرّف على أبناء الملك المؤسس في هذه الصورة النادرة
نشرها حساب "تاريخ آل سعود" على تويتر ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 90

لقطة عمرها 80 عامًا.. تعرّف على أبناء الملك المؤسس في هذه الصورة النادرة

مع توالي الاحتفالات باليوم الوطني التسعين، تسابق السعوديون على نشر الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، تقديرًا لجهوده العظيمة في توحيد هذا الوطن الكبير.

ومن الصور التي شهدت تفاعلاً من المواطنين صورة نشرتها إحدى المغردات على تويتر، ووجهت تساؤلها للحساب الشهير (تاريخ آل سعود) عن شخصية هؤلاء الأمراء الذين يقفون خلف والدهم الملك المؤسس، وأجاب أن من يقف عن يمين ‫الملك عبدالعزيز هم على التوالي الأمراء: سلطان ثم مساعد ثم ناصر ثم منصور ثم عبدالمحسن ثم مشعل رحمهم الله جميعًا، وقد تم التقاطها في قصر المربع بالعاصمة ‫الرياض عام 1362هـ / 1943م.

ويمثل حساب تاريخ آل سعود على تويتر منجمًا خصبًا بالمعلومات التي تهتم بتاريخ الأسرة المالكة، ولعل دقة معلوماته أسهمت في وصول عدد متابعيه 337 ألف متابع على الرغم من أنه لم يبدأ إلا في يناير 2016م حيث قدم العديد من المعلومات التاريخية المهمة عبر أكثر من 2400 تغريدة منذ انطلاقته وحتى اللحظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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