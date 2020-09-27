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الحريري: ستعضون أصابعكم ندما

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الحريري: ستعضون أصابعكم ندما الحريري: ستعضون أصابعكم ندما

جي بي سي نيوز :- أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن أسفه إزاء اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل ، موجها رسالة تحذير إلى من يرحب بهذا الإخفاق.

وشدد الحريري، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الجمعة، على أن اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة يمثل "نموذجا صارخا عن فشل أهل السياسة في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية"، محذرا من خطورة انهيار مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الوضع الداخلي في لبنان.

وخاطب الحريري الذين "يصفقون اليوم لسقوط مبادرة ماكرون" بالقول: "إنكم ستعضون أصابعكم ندما لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء ولهدر فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب".

وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن "مبادرة ماكرون لم تسقط لأن الذي سقط هو النهج الذي يقود لبنان واللبنانيين إلى الخراب"، مشيدا بـ"تحمل أديب مسؤولياته بكل جدارة والتزامه بحدود الدستور والمصلحة الوطنية حتى اللحظة الأخيرة".

وتهدف المبادرة التي طرحها ماكرون إلى إخراج لبنان من الأزمة السياسية والاجتماعية التي دخلها بعد الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس الماضي مرفأ العاصمة بيروت.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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