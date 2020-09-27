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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم"

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"الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم" "الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم"
لبحث مستجدات الموسم الرياضي الجديد

يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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