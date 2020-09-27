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بتأهُّل الأهلي والنصر.. اليوم تُسحب قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا

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بتأهُّل الأهلي والنصر.. اليوم تُسحب قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا بتأهُّل الأهلي والنصر.. اليوم تُسحب قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا

بتأهُّل الأهلي والنصر.. اليوم تُسحب قرعة دور الـ8 من دوري أبطال آسيا

قرَّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 صباح اليوم الاثنين؛ وذلك لتحديد المواجهات بين الفرق المتأهلة، في مباراتين تلعبان الأربعاء المقبل للكشف عن المتأهلَيْن إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وكان الأهلي السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة بعد فوزه على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، فيما لحقه باختاكور الأوزبكي، وتأهل بيرسبوليس الإيراني الأحد، فيما حجز النصر السعودي آخر المقاعد في دور الـ8 بعد أن هزم التعاون بهدف دون رد في مواجهة سعودية آسيوية.

وحجزت الفرق بتأهل الأهلي والنصر نصف مقاعد ربع النهائي لغرب القارة، إضافة إلى فريق أوزبكي، وآخر إيراني.

يُذكر أن مباراة نصف النهائي تقام يوم 3 أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من مباريات ربع النهائي، فيما يقام نهائي البطولة المقام بنظام التجمع في قطر يوم 19 ديسمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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