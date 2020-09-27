أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون

Print
الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون
اللاعب يواصل تسجيل الأرقام القياسية

الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره التعاون، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020.

وقاد المهاجم المغربي فريقه النصر لبلوغ الدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه التعاون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد.

وتعد هذه المباراة الثالثة التي يتوج بها "حمدالله" كأفضل لاعب في البطولة منذ استئنافها في منتصف الشهر الجاري.

وابتعد "حمدالله" بصدارة هدافي المسابقة في نسختها الحالية برصيد (6) أهداف، كما عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هالك لاعب فريق شنغهاي الصيني إثر تسجيله في المباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن المهاجم المغربي سجل ستة من أهداف النصر الـ10في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا أي ما يعادل 60 % من أهداف الفريق كأعلى نسبة لأي لاعب في البطولة حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة"

شبكة عيون الإخبارية