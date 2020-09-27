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مستشفى الموية و"الطفولة المبكرة" يشاركان المنومين فرحة اليوم الوطني

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ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية

مستشفى الموية و

ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية، شارك مركز الطفولة المبكرة ومستشفى الموية العام، المنومين في المستشفى فرحة اليوم الوطني التسعين.

جاء ذلك عبر فعاليات أطلقت داخل مستشفى المويه تخللها تقديم هدايا وباقات ورد للمنومين، وتزيين أقسام المستشفى باللوحات والشعارات الوطنية.


وعبر المنومون عن شكرهم للمسؤولين في مركز الطفولة المبكرة ومستشفى المويه على اهتمامهم ومشاركتهم الأفراح في مناسبة اليوم الوطني.

مستشفى الموية و

مستشفى الموية و

مستشفى الموية و

مستشفى الموية و

مستشفى الموية و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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