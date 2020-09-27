أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المالكي": اتفاق الأسرى بين اليمنية والحوثيين يشمل إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا

Print
"المالكي": اتفاق الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يشمل إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا "المالكي": اتفاق الأسرى بين اليمنية والحوثيين يشمل إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا
أكد أن "التحالف" يسعى إلى تحرير كل المحتجزين وإنهاء ملفهم قريبًا

رحَّب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، باتفاق تبادل الأسرى في اليمن.

وقال المالكي: "نعتبر اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنسانيًّا بحتًا، وامتدادًا لاتفاق استوكهولم". مضيفًا: "يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا. وتابع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء (واس): "نرحب باتفاق تبادل الأسرى بين اليمنية والحوثيين".

وأعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن مارتن جريفيث اليوم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل ١٠٨١ أسيرًا من الطرفَيْن، وتطبيق الاتفاق، والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.

وأوضح المسؤول الأممي في بيان أن الاتفاق، الذي جاء في ختام الاجتماع الرابع للجنة الإشراف على تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى الذي بدأ قبل أسبوع في سويسرا، سيسهم في بناء الثقة بين الجانبَيْن للتوصل إلى السلام.

وأضاف: "الجانبان جدَّدا التزامهما بموجب اتفاق استوكهولم لعام ٢٠١٨ بالإفراج عن جميع الأسرى والمفقودين والمعتقلين والمختفين قسريًّا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، واتفقا على عقد اجتماع جديد لتنفيذ ما تبقى من مخرجات اجتماع عمان الذي عُقد في فبراير الماضي، مع بذل الجهود للإفراج عن المزيد من الأسرى، بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرار مجلس الأمن الدولي وفقًا لاتفاق استوكهولم".

وتضم اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى وفودًا من أطراف النزاع، وممثلين عن التحالف العربي، ومكتب المبعوث الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

برئاسة السعودية.. اختتام مؤتمر "العشرين" و"النقد الدولي" حول "تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية"

"عبد الملك" يبحث مع السفير الفرنسي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

"عبد الملك" يبحث مع السفير الفرنسي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

موديز: سوق الصكوك السعودية المحلية متطورة وعميقة

شبكة عيون الإخبارية