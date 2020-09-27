الطائف.. مستشفى ظلم يتوشح بالأعلام واللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

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واصلت عياداته العمل خلال الإجازة.. و قدّم هدايا للمنومين مغلفة برسائل توعوية

احتفى مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تزين مبنى المستشفى باللون الأخضر، فيما توشّحت أسواره و مبانيه بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية بهذه المناسبة العزيزة.

و ازدانت حوائط المبنى بالإضاءات الخضراء واكتست بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ " 90 " لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المداخل الرئيسية بعبارة "همة حتى القمة".

وتزينت أقسام المستشفى بشعار اليوم الوطني والزخارف والأعلام وصور ولاة الامر، فيما بثُت عبر الشاشات الإعلانية بالمستشفى الأناشيد الوطنية واستعرضت مقاطع فيديو تبرز المنجزات الوطنية.

واستثمر مستشفى ظلم ممثلاً في قسم التوعية الصحية، مناسبة اليوم الوطني، في تعزيز التوعية الصحية لدى أفراد المجتمع؛ حيث قدّم هدايا للمنومين والزوار والموظفين مغلفة برسائل توعوية، تشتمل على الحلويات وشعارات وطنية ومستلزمات للوقاية من العدوى، من ضمنها معقمات وكمامات، فيما وجه منسوبي المستشفى رسائل توعوية للزوار تدعوهم لاستمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية وأبرزها الابتعاد عن التجمعات ووضع مسافات بينهم وبين الآخرين، وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين.

و بادر مستشفى ظلم ضمن فعاليات اليوم الوطني باستمرار عمل العيادات الخارجية خلال إجازة اليوم الوطني، فيما أضاف قسم التغذية بالمستشفى شعارات اليوم الوطني والألوان الخضراء والشعارات الوطنية على وجبات المنومين.