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الموارد البشرية بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني 90

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الموارد البشرية بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني 90 الموارد البشرية بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني 90
"الحربي" زار فرع الوزارة ونوه بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية من كورونا

الموارد البشرية بمنطقة تبوك تحتفل باليوم الوطني 90

زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحربي، صباح اليوم، الفروع التابعة للوزارة بمنطقة تبوك؛ وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90، يرافقه مساعد المدير العام علي بن مهدي ابن هرماس.

واطلع "الحربي" خلال زيارته على الجهود المبذولة بالاحتفاء باليوم الوطني، مشيراً إلى ضرورة الاحتفال بمثل هذه المناسبات الوطنية الغالية على كل قلب سعودي، منوهًا إلى الحرص والالتزام بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية؛ للحد من فيروس "كورونا" وضمان سلامة العاملين والمراجعين لفروع الوزارة.

وشملت الزيارة مكتب الضمان الاجتماعي، ومكتب العمل، ودار الملاحظة، ومركز التأهيل الشامل، وإدارات الفرع. واطلع على الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها المكاتب والمراكز الإيوائية للنزلاء.

وأكد "الحربي" خلال زيارته على حرص واهتمام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالدور الإيوائية، وحثّه المستمر على تقديم الخدمات لها على الوجه الأمثل، داعيًا الله -العلي القدير- أن يوفق جميع العاملين، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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