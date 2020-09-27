4 وفيات و 830 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- سجل في الأردن اليوم السبت 4 وفيات و840 إصابة بفيروس كورونا منها 830 محلية.

وبحسب الموجز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، لليوم السبت فإن الحالات المحلية جاءت على النحوالتالي:

(435) في محافظة العاصمة عمّان.

(132) في محافظة البلقاء.

(164) في محافظة الزرقاء.

(60) في محافظة إربد، (10) منها في لواء الرمثا.

(21) في محافظة معان، (4) منها في لواء البترا.

(11) في محافظة عجلون.

(4) في محافظة الكرك.

(2) في محافظة المفرق.

حالة واحدة في محافظة العقبة.

أما الحالات الخارجية فكانت 20 من بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (8061) حالة.

وأضاف الموجز أنه تم تسيجل (4) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (43) حالة.

وأكد الموجز أنه سجل (96) حالة شفاء هذا اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

وأضاف تمّ إجراء (13488) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1155513) فحصاً.