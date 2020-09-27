الأردن : عدد الإصابات كبير ومرشح للزيادة

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر العدد المسجل اليوم لإصابات فيروس كورونا كبير جداً وإنّه قد تم توجيه فرق التقصي الوبائي لمتابعة المخالطين.

وبيّن في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء السبت، أن ازدياد الإصابات يعني أن نسبة المخالطة لم تنقص، فيما نسبة العدوى بقيت ثابتة وهي بحدود 1 إلى 2، أي أنّ كل مواطن ينقل العدوى إلى إثنين إلى ثلاث أشخاص.

ولفت أنّه وبالرغم من أن وجود شبكات من التتبع الإلكتروني لإصابات كورونا إلا أن الانفتاح الاقتصادي الكامل كان إحدى نتائجه هذا الارتفاع الكبير في الإصابات وذلك مثل باقي الدول.

وأشار جابر في حديثه إلى أن فحوصات تراكمت خلال الفترة الماضية لكن مع ازدياد قدرات المختبرات تم الانتهاء منها.

وشدد جابر على أننا الآن أمام مفترق طرق، "فإذا التزم الجميع ستكون الحالات 40% أما في إذا ما بقينا على ذات الحالة التي نحن فيها فالأرقام مرشحة للزيادة".

وبيّن في حديثه إلى أنّ البرتوكولات الصحية تراجع من لجنة الأوبئة وخبراء في وزارة الصحة والخدمات، مشيراً إلى أنّ التوصيات تقر بشكل جماعي، حيث سننظر إلى العزل المنزلي لأن قدرتنا على العزل المؤسسي قلت".

ونوه بأنه وخلال الأشهر الماضي "زدنا من غرف عناية حثيثة بنسبة 70%، في مستشفى الأمير حمزة قادر على استيعاب 100جهاز تنفس، ويتم افتتاح مستشفى جديد في مستشفى البشير خلال 25 يوم يستوعب 76 سريرا، مستشتفى الطوارىء يستوعب 50 مريض، ومستشفى السلط 35 سريرا، كما تم عمل غرف عزل في جميع مستشفيات وزارة الصحة البالغة 30 مستشفى".

وأضاف أنّ نظامنا الصحي قادر على التعامل لكن نأمل أن الإصابات لا تفوق قدراتنا، واحتياجاتنا من ألبسة الوقاية متوفرة والحكومة لم تقصّر في ذلك، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت مطعوم انفلونزا الموسمية.

وختم جابر حديثه: "علينا أن ننظر إلى الوباء بصورة جدية من قبل المواطنين، فالإصابات تدعو الجميع للالتزام بالمعايير الصحية"