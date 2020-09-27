فرق الهلال الأحمر التطوعية بمكة تقدم خدماتها للمتسوقين في يوم الوطن

★ ★ ★ ★ ★

شاركت في الفرز البصري وتنظيم الدخول والخروج من المولات

كثفت الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من وجودها في اليوم الوطني، بمراكز التسوق والمولات بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمثلت مشاركة الفرق التطوعية بالفرز البصري على مداخل المولات وفي أروقتها، إلى جانب عملها التوعوي، فضلاً عن تنظيم الدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وقدمت الفرق التطوعية بالعاصمة المقدسة، خدماتها خلال اليوم الوطني بمراكز التسوق بمكة المكرمة، لأكثر من ألف زائر، بمتابعة من مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد العتيبي الذي قام بالإشراف ميدانياً.