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"نسائية تعليم المجمعة" تحتفل باليوم الوطني التسعين

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تخللته أناشيد وعرض مرئي عن المنجزات

احتفت الإدارات النسائية بتعليم المجمعة، باليوم الوطني التسعين، في المبنى الرئيسي للإدارات النسائية، مع مراعاة احترازات الوقاية من .

جاء ذلك، برعاية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، نورة الركبان، وحضور رئيسات الأقسام والشعب والمنسوبات.

شارك الجميع في هذا الاحتفاء الذي يعكس الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، حيث شمل الاحتفاء عرضًا مرئيًا عن إنجازات المملكة خلال تسعين عامًا من إعداد قسم العلاقات العامة (بنات)، وأناشيد وطنية وبنرات وعبارات في حب الوطن تجملت بها صالة الاحتفال.

كما عبر الجميع عن حبهم وولائهم وفخرهم بوطنهم من خلال عبارات دونت من قبلهم في لوحة وضعت في مقر الاحتفال تحمل اسم "عبر عن مشاعرك للوطن"، عكست ما تحمله نفوسهم من قيم وطنية ومواطنة حقة.

يأتي هذا الاحتفاء لتعميق القيم الوطنية في النفوس والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر، إذ يعد هذا اليوم ذكرى ورمزًا وطنيًا نعتز به وتاريخًا ضاربًا جذوره في أعماق الأمجاد وذكرى نستلهم منها امتدادًا مشرقًا ونورًا مشعًا لحاضرنا الزاهي المتألق.

وفي ختام الحفل، قدمت مساعد مدير التعليم للبنات، شكرها وتقديرها للقائمين عليه والمنظمين ولجميع الحاضرات، داعيةً المولى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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