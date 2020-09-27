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شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل

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توافد الزوار عليه من كل المناطق في المملكة

شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل

رصدت عدسة المصوّر "عايد الزامل"، صوراً جوية من مزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة في موقعه في الشامة على طريق تربة - الشعيبات.

وتُظهر الصور الكثافة العددية للمشاركين من مُلّاك الإبل، والزوّار الذين توافدوا من كل مناطق .

وكان مزاد تربة حائل انطلق غرة صفر الجاري، ويستمر حتى يوم السبت المقبل وهي مدة المزاد المقررة 15 يوماً.

ويشتمل المزاد على حراج رسمي يوميًّا من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كذلك سوق شعبي تشارك فيه 75 أسرة من الأسر المنتجة في مدينة تربة والقرى المجاورة لها.

وشهد المزاد هذا العام 1442 إقبالًا كبيرًا من مُلّاك الإبل في جميع الفئات والألوان، وحضورًا جماهيريًّا غفيرًا من الزوّار والمهتمين بالإبل.

شاهد.. مشاركة واسعة في مزاد تربة حائل للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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