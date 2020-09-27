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المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا

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المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا
"غريفيث" حثهما على إطلاق سراح المحتجزين فوراً

المبعوث الأممي: الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على تبادل 1081 أسيرًا

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأحد)، أن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل 1081 محتجزًا وأسيرًا.

وحث "غريفيث" الطرفين على المضي قدمًا على الفور في إطلاق سراح الأسرى، وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعًا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران سيطلقون سراح 400 من أسرى ، مقابل إفراج الحكومة الشرعية عن 681 من المتمردين الحوثيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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