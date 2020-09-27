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.. رصد أول "جمل" من نوعه في الصين

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بالفيديو.. رصد أول "جمل" من نوعه في الصين .. رصد أول "جمل" من نوعه في الصين
خبراء تفحصوا الفيديو الذي التُقِط في 3 سبتمبر

بالفيديو.. رصد أول

أظهر مقطع التقطته كاميرا في محمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية في مقاطعة قانسو الصينية، أول جمل أبيض في العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي الْتُقط في الثالث من سبتمبر، تبدو 11 من الإبل البرية وهي تشرب في إحدى البرك بمحمية أنانبا البرية الوطنية الطبيعية.

ومن المستغرب في الفيديو ظهور جمل أبيض اللون، يُعتقد أنه الأول الذي يتم رصده حول العالم، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

ونقلت "شينخوا" عن تشو يونغ شيانغ وهو أحد العاملين في المحمية الطبيعية قوله، إنه بناء على آراء الخبراء الذين تفحصوا مقطع الفيديو؛ فإن الجمل الأبيض ذو السنامين ينتمي لذات فصيلة الإبل الموجودة في الموقع، والتي عادة ما يكون لون وبرها بنيًّا.

وتُعَد الإبل ذات السنامين من الحيوانات المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء الخاصة بالاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، حسب " سكاي نيوز عربية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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