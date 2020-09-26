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"المقبل": المبادرة حظيت بإقبال منقطع النظير من الزوار

اختتمت أمس فعاليات مبادرة تحيا السعودية، التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، برعاية أمير المنطقة الشرقية والتي دشنها لتكون انطلاقتها الأولى احتفاء باليوم الوطني السعودي ٩٠ همة حتى القمة بحضور عددٍ من المسؤولين ورعاة المبادرة وآلاف الزوار الذين تجولوا بمركباتهم على برامج المبادرة ومنصاتها التي تحاكي مناطق المملكة.

‏‎وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الفعالية حظيت بإقبال منقطع النظير من الزوار مواطنين ومقيمين على مدى ثلاثة أيام وسط فعاليات وطنية متنوعة جاءت لتعزيز الانتماء وربط الأجيال بتاريخ مؤسس الدولة ووحدتها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبناء الملوك من بعده رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي شهدت الدولة في عهده قفزات كبيرة في جميع المجالات والتي لابد أن نبرزها في هذا اليوم الوطني لتكون شاهدة على عصر الازدهار والتطور وحب الوطن وإبراز جهود قطاعاته وأبنائه.

تضمنت المبادرة منصات تفاعلية في منطقة البحر، يتم دخولها بالسيارات للانطلاق في جولة بدءًا من المنصة الثقافية وخمسة مسارح تحمل روح المملكة ومناطقها الجغرافية الخمس ممثلة بالمنطقة الوسطى، الشرقية، الشمالية، الجنوبية والغربية، واستعراض الموروث وتطوره في كل منطقة والعروض الشعبية، مبينًا أن المبادرة هدفها تسليط الضوء على إنجازات كل القطاعات في شتى المجالات وفق منظور استراتيجيات وأهداف رؤية المملكة.

وقدم "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد سلمان بن عبدالعزيز على رعايتهما للمبادرة ودعمهما غير المحدود، لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وفق خطة إستراتيجية تنموية شاملة لإبراز جهود المملكة وأبنائها.

‏‎وقد أشاد الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري بالمبادرة وذكرت أن مشاركة مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أتت وفق توجيهات رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حفظها الله، والتي انطلقت برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله ، مضيفة شارك المجلس القطاعات الثلاث، العام والخاص والخيري بترجمة احتفالية الوطن باليوم الوطني الـ ٩٠ بتقديم فعالية تجلّت فيها روح المواطنة والولاء والانتماء والتكاملية.

‏‎وأكدت "الشمري" أن تحيا السعودية حملت في محتواها إرث وتاريخ المملكة العربية السعودية، وجسدت مناطق المملكة في ملحمة وطنية متكاملة، مبينة أن هوية اليوم الوطني التسعين همّة حتى القمّة انعكست على أداء جميع الجهات المعنية والفرق التطوعية والمشاركين والمتفاعلين من مواطنين ومقيمين وفي قياس أقيم للفعالية كان مستوى الرضا عاليًا لدى الجميع.

‏‎وأوضحت مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إشراك كل قطاعات الدولة بمختلف مجالاتها بالتعاون مع المؤسسات والأفراد لإبراز إنجازات المملكة محليًا ودوليًا، تعزيزًا للشراكة المجتمعية والوطنية بين القطاعات،وهذا ما تم تحقيقه لله الحمد والمنة، ففي هذه المبادرة استشعرنا تكاملاً مميزًا في الأدوار مع شركائنا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص يتوج نجاحها.

‏‎وأشادت "الحميزي" بالفعاليات الوطنية المتميزة التي تضمنتها المبادرة من استعراضات الخيول والسيارات والفرق الشعبية، معربة عن شكرها للأستاذ سعود الشعيبي على دعمه الكبير بتوفير 65 سيارة معدلة تحمل شعارات وطنية وعدد 13 فارسًا للخيول، إضافة إلى الرعاة الذين شاركوا بالمبادرة وهم ( شركة أرامكو، شركة علي القريشي وإخوانه، شركة اليمامة، المستشفى السعودي، شركة المجدوعي، المستشفى السعودي الألماني، سما ديرتي).

‏‎وأضافت: الشكر موصول للأميرة عبير بنت فيصل رئيسة أُمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وللقطاع الحكومي والقطاع الخاص والفرق التطوعية التي أظهرت صورة من التعاون المثمر في تنفيذ وإنجاز هذه الفعالية، وأظهرت روح التكاتف الوطني المميز في الاحتفاء بيومنا الوطني السعودي 90.

‏‎وأشار صاحب فكرة مبادرة تحيا السعودية أحمد الزيلعي إلى أن الفكرة تهدف إلى إبراز ثقافة وتراث مختلف مناطق المملكة من خلال العديد من الفعاليات الوطنية وتسليط الضوء على إنجازات بلادنا الغالية وما قدمه ملوك هذه البلاد لخدمة الدين والوطن، مؤكدًا أن تحيا السعودية انطلقت من المنطقة الشرقية وستتواصل في مسيرتها لتشمل مختلف مناطق المملكة.

‏‎من جانب آخر قالت مديرة المبادرة إقبال فلمبان: نحمد الله على التوفيق لنجاح هذه الفعالية، وإبراز جهود قطاعات المملكة، مثمنة جهود الجميع، مثنية على تكاتف القطاع الحكومي والخاص، حيث تم تمثيل المنطقة الشرقية خير تمثيل، وتختتم الفعالية اليوم بجولة على منصات المنطقة، وعروض الخيول والدراجات، إضافة إلى كلمة المدير العام الأستاذ عبدالرحمن المقبل، بحضور الداعمين والرعاة وشركاء النجاح في الفعالية.

‏‎في الوقت الذي شاركت وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية بالتوعية عن فيروس كورونا المستجد وتوفير التطوع الصحي لما يقارب 250 متطوعًا للمشاركة بالمبادرة.

‏‎وقدمت أمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر دعمًا كبيرًا في تجهيز الموقع وتهيئته بكل احتياجاته، وبذلت الجهات الأمنية بكل قطاعاتها وكذلك غرفة الشرقية وهيئة الهلال الأحمر السعودي وتعليم الشرقية والتجمع الصحي الأول وهيئة الترفيه ووزارة الإعلام جهودًا كبيرة لنجاح تحيا السعودية وتحقيقها أهدافها الوطنية.

وشارك في مبادرة تحيا السعودية، عدد ١٢ فنانًا وفنانة من التشكيليين في المنطقة الشرقية، رسم كل منهم لوحات فردية عن الوطن بأدواتهم الخاصة، تضمنت لوحات بالألوان المائية وأخرى مرصعة بحبوب الكريستال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

‏‎وقالت الفنانة إلهام الحربي إن كل فنان شارك في لوحته الوطنية بمخيلته وألوانه، وتعددت الاستخدامات من حروفيات، وكريستال، ورسم بورتريه بخامات وأدوات مختلفة.

‏‎من جانب آخر، شارك مجموعة من الفرق بسيارات استعراضية متنوعة لعرضها للزوار عن بعد، إضافة إلى مشاركة 190 دراجًا في مسيرة وطنية ضمن فعاليات اليوم الوطني، وقال المشارك في تنظيم الفريق محمد النخيلان إن المشاركة تمت بسيارات همر وسيارات الدفع الرباعي، وأخرى من نوع جيب ومجموعة من السيارات المعدلة.

وقدم رعاة فعالية "تحيا السعودية" وشركاء النجاح شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وقال صاحب شركة مطاعم سماء ديرتي عادل أحمد الغامدي إن مشاركة شركة مطاعم سماء ديرتي في مبادرة "تحيا السعودية" المتزامنة مع اليوم الوطني السعودي 90 هي واجب وطني نقدمه لهذا الوطن، لما نلقاه من حفاوة في هذا البلد المعطاء.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة علي زيد القريشي وإخوانه فيصل بن صالح القريشي شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع المنطقة الشرقية لإعطائنا الفرصة في المشاركة في رعاية هذه الفعالية والمساهمة في تقديم شيء جميل و مفيد لمجتمعنا وبلادنا الحبيبة.

وقال عبدالجليل العوجان من شركة المجدوعي للسيارات: نحن فخورون أن نكون أحد الرعاة الرسميين لمبادرة "‫تحيا السعودية" والتي تهدف إلى إبراز الإنجازات الوطنية وفق رؤية قائد وهمة شعب. الأجمل في المبادرة مشاركة وتفاعل جميع أفراد المجتمع، تعبيرًا عن مدى حبهم للوطن وفخرًا بإنجازاتها.

في حين قدم المستشفى السعودي الألماني خلال الفعالية مجموعة من الخدمات، وأوضح مدير العلاقات العامة في تركي القحطاني أن المستشفى حرص على وجود سيارة الإسعاف للحالات الطارئة، إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات للمقيمين على الفعالية وزوارها من رجال وسيدات الأعمال والرعاة وشركاء النجاح، كذلك قياس درجة الحرارة بشكل متواصل من قِبل الأطباء.

اليوم الوطني